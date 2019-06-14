В Саратовской области возбудили дело после ДТП с участием полицейского

САРАТОВ, 14 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после дорожной аварии, участником которой стал уже бывший сотрудник полиции в Саратове. Мужчина находился за рулем автомобиля и насмерть сбил пешехода, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Авария произошла в ночь на 13 июня. По данным ГУ МВД области, полицейский за рулем ВАЗ-2112 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть мужчину, который погиб на месте происшествия. Автомобилем управлял сотрудник ППСП УМВД России по Саратову, он находился в гражданской одежде в свободное от службы время. После произошедшего он был уволен из органов внутренних дел.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием бывшего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным следствия, сотрудник полиции, проезжая перекресток, нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.