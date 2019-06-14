Неизвестные разгромили отделение "Оппозиционной платформы" в Кривом Роге

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Группа неизвестных злоумышленников совершила нападение на отделение партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Кривом Роге. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба политического объединения.

"Бандиты, традиционно скрывая за масками свои лица, жестоко избили сотрудников офиса, в том числе женщин. Нападавшие крушили партийное имущество, технику, очевидно, пытаясь парализовать партийный офис и помешать работе партийной организации в городе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что партия расценивает это нападение как жест отчаяния со стороны радикалов и требует от властей немедленной и жесткой реакции на это демонстративное нападение.

"Преступники, избивавшие людей, должны быть привлечены к уголовной ответственности и понести наказание по всей строгости закона", - заявили в партии.

Пресс-служба МВД Украины в пятницу сообщила, что факт нападения на отделение партии зафиксирован, идут следственные действия.