Защита Мамаева пожаловалась на прокурора, участвовавшего в рассмотрении жалобы на приговор

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Адвокат полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева подал жалобу на прокурора, которая участвовала в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор футболистам Мамаеву и Александру Кокорину. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Жалоба направлена исполняющему обязанности прокурора Москвы.

"Прошу Вас поручить провести служебную проверку в отношении прокурора отдела прокуратуры города Москвы по фамилии Зверева в связи с нарушением последней требований федерального закона "О прокуратуре в РФ", норм морали и этики, а также присяги сотрудника прокуратуры, допущенных в судебном заседании апелляционной инстанции 13 июня", - говорится в жалобе.

По словам адвоката, прокурор проявила неуважение к суду и участникам процесса, а также отнеслась к рассмотрению жалобы формально.

"[Она] не мотивировала свою позицию, не высказалась по многочисленным доводам жалобы защиты, во время судебного процесса изучала материалы другого уголовного дела", - сказал Бушманов, отметив, что "данное поведение, возможно, повлекло вынесение неправосудного решения по делу".