Суд Севастополя оштрафовал за браконьерство украинского капитана Новицкого и освободил его

БАЛАКЛАВА /Севастополь/, 14 июня. /ТАСС/. Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор обвиняемому в незаконном промысле рыбы у берегов Крымского полуострова капитану украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому, назначив ему наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей. Учитывая проведенные им в СИЗО полгода, суд отменил выплату штрафа, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновным, <...> назначить наказание в виде определенной суммы 550 тыс. рублей", - сказала судья Светлана Орлова, оглашая решение.

Судья пояснила, что ввиду того, что Новицкий несколько месяцев после ареста находился в СИЗО, он освобождается от наказания. При этом суд постановил в рамках гражданского иска "взыскать в счет ущерба 439 тыс. рублей" за причиненный ущерб водным ресурсам России.

По данным суда, Новицкий находился в СИЗО с мая по ноябрь 2018 года.

После оглашения вердикта Новицкий отказался общаться с журналистами.

Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано российской стороной 4 мая 2018 года у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ, санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 2 лет.