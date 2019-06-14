Мантуров: отчет МАК по катастрофе в Шереметьево подтвердил штатную работу систем SSJ 100

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 14 июня. /ТАСС/. Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по авиакатастрофе в Шереметьево 5 мая подтверждает штатную работу систем SSJ 100, за исключением попадания молнии в лайнер.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Об этом заявил журналистам в пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"То, что касается техники. Системы работали в штатном режиме, за исключением попадания молнии в самолет. Когда [из-за попадания молнии] отключился автопилот, но при этом система настолько четко сработала, предоставила возможность пилоту дальше осуществлять полет. И была возможность либо продолжать полет по заданному маршруту или находиться в зоне выработки топлива для последующей посадки, но пилот принял именно такое решение [совершить посадку]", - сказал он.