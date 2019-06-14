{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП с SSJ-100

Мантуров: отчет МАК по катастрофе в Шереметьево подтвердил штатную работу систем SSJ 100

Как отметил глава Минпромторга, системы работали в штатном режиме, за исключением попадания молнии в самолет

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 14 июня. /ТАСС/. Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по авиакатастрофе в Шереметьево 5 мая подтверждает штатную работу систем SSJ 100, за исключением попадания молнии в лайнер.

На эту тему
Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Об этом заявил журналистам в пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"То, что касается техники. Системы работали в штатном режиме, за исключением попадания молнии в самолет. Когда [из-за попадания молнии] отключился автопилот, но при этом система настолько четко сработала, предоставила возможность пилоту дальше осуществлять полет. И была возможность либо продолжать полет по заданному маршруту или находиться в зоне выработки топлива для последующей посадки, но пилот принял именно такое решение [совершить посадку]", - сказал он.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияРасследование ЧП с SSJ-100
Суд Севастополя оштрафовал за браконьерство украинского капитана Новицкого и освободил его
Учитывая проведенные им в СИЗО полгода, суд отменил выплату штрафа
Читать полностью