Предварительный отчет МАК о катастрофе SSJ-100. Главное

В 104-страничном документе приводятся сведения о состоянии самолета накануне взлета, членах экипажа, обо всех происшествиях, связанных с катастрофой, и о результатах завершенных исследований. Отчет также содержит результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств контроля и видеоинформации.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил предварительный доклад о катастрофе самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100, которая произошла 5 мая в московском аэропорту Шереметьево.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

В начале июня МАК реконструировал полет потерпевшего крушение SSJ-100 с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта.

Техническая комиссия составила схемы кроков (авиационного происшествия), изучила фрагменты воздушного судна, провела анализ полученной информации и другие необходимые работы, расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения, проведенных на базе Научно-технического центра МАК с использованием его технических и технологических ресурсов.