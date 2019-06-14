Предварительный отчет МАК о катастрофе SSJ-100. Главное

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил предварительный доклад о катастрофе самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100, которая произошла 5 мая в московском аэропорту Шереметьево.
В 104-страничном документе приводятся сведения о состоянии самолета накануне взлета, членах экипажа, обо всех происшествиях, связанных с катастрофой, и о результатах завершенных исследований. Отчет также содержит результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств контроля и видеоинформации.
ТАСС приводит основные тезисы из отчета:
- после попадания молнии у лайнера отключился автопилот и была нарушена связь. Несмотря на это, командир оценивал ситуацию как штатную;
- после попадания молнии бортовые самописцы около 15 секунд работали некорректно;
- экипаж самолета решил не уходить на второй круг, не обсуждал сработавшую на борту сигнализацию, оповещавшую о необходимости ухода, и принял решение продолжать снижение. В документе при этом отмечается, что, если экипаж убедился в отсутствии угрозы сдвига ветра, срабатывание сигнализации действий не требует;
- командир SSJ-100 запрашивал диспетчеров Шереметьево о возможности уйти в зону ожидания, но его запрос не был услышан;
- масса самолета на 1,6 тыс. кг превышала максимально допустимую посадочную массу;
- экипаж после посадки не производил ручной выпуск тормозных щитков. При этом автоматический выпуск тормозных щитков в выбранном режиме управления не предусмотрен;
- самолет загорелся после того, как во время посадки несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу и у него подломились стойки шасси;
- двигатели самолета отказали уже после полной остановки — они работали до момента прекращения записи параметрического самописца;
- согласно отчету, была зарегистрирована разовая команда о пожаре в заднем багажно-грузовом отсеке. Спустя шесть секунд поступила команда диспетчера об отправке аварийных служб на полосу. Через еще 20 секунд командир воздушного судна дал команду об экстренной эвакуации;
- МАК и АО "Гражданские самолеты Сухого" проводят математическое моделирование последнего полета SSJ-100 с целью оценки соответствия характеристик самолета в аварийном полете характеристикам самолето-типа, а также возможного влияния внешних возмущений;
- комиссия МАК намерена провести эксперименты на полнопилотажном тренажере (FFS) для оценки действий экипажа в аварийном полете;
- комиссия анализирует предыдущие случаи перехода системы дистанционного управления в ручной режим в полете и случаи грубых посадок;
- комиссия МАК по расследованию катастрофы пока не видит необходимости в дополнительных рекомендациях относительно повышения безопасности полетов.
В начале июня МАК реконструировал полет потерпевшего крушение SSJ-100 с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта.
Техническая комиссия составила схемы кроков (авиационного происшествия), изучила фрагменты воздушного судна, провела анализ полученной информации и другие необходимые работы, расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения, проведенных на базе Научно-технического центра МАК с использованием его технических и технологических ресурсов.