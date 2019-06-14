Тело полицейского с огнестрельным ранением найдено на Кубани

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в станице Каневской на Кубани обнаружили тело участкового с огнестрельным ранением, проводится проверка, сообщило журналистам в пятницу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 17:00 на участковом пункте полиции станицы Каневской был обнаружен труп участкового уполномоченного полиции с огнестрельным ранением. Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки по факту гибели сотрудника отдела МВД России по Каневскому району", - говорится в сообщении ведомства.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Следственные органы на Кубани также начали проверку.

"Организовано проведение доследственной проверки, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении управления СК РФ по Краснодарскому краю.