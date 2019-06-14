Следователи Перми проверяют информацию о гибели студентки в Бахрейне

ПЕРМЬ, 14 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проверяет информацию, которая появилась в социальных сетях и местных СМИ, о гибели молодой девушки, предположительно, уроженки региона в Королевстве Бахрейн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях и в местных СМИ появилась информация о том, что возле отеля в Бахрейне нашли тело 22-летней россиянки, уроженки Пермского края Любови Мезенцевой. Правоохранители Бахрейна считают, что россиянку выбросили с балкона шестого этажа, ее сестра уверенна в том, что девушку убили, родственникам не дают забрать тело.

"Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы уточнить информацию, которая распространяется в соцсетях. Следователи занимаются, криминалисты во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции", - сказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.