Следователи проверят детский лагерь под Выборгом из-за сексуальных игр школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова пожаловалась следователям на происходящее в детском лагере "Ракета" под Выборгом. По ее словам, один из отдыхающих - девятилетний мальчик - растлевал сверстников.

"Из этических соображений, мы не будем приводить излишние подробности. Достаточно будет сказать, что "досуговые мероприятия", организованные по инициативе одного из 9-летних отдыхающих в свободное время, можно описать формулировками: "развратные действия сексуального характера". Все это происходило среди мальчиков 9-10 лет", - сказано в сообщении Светланы Агапитовой, опубликованном на сайте уполномоченного.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Ленинградской области отреагировали на эту жалобу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области организована доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.