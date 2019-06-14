Экс-замначальника ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержали по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший замначальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко задержан в пятницу по подозрению в получении взятки при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мойсеенко задержан у здания Ленинградского областного суда после оглашения оправдательного вердикта по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН. Он является подозреваемым в получении взятки при строительстве СИЗО в Колпино", - сказал собеседник агентства.

Колпинский районный суд Петербурга в марте приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего руководителя компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Эта компания была подрядчиком при строительстве следственного изолятора. Как установил суд, с марта 2010 по август 2015 года Хамхоков через посредников неоднократно передавал Мойсеенко взятки, сумма которых составила не менее 388 млн рублей, за покровительство своей фирме, которое выражалось в подписании без задержек актов выполненных работ, их оплате, выдаче авансов в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным госконтрактом, и так далее.

Ленинградский областной суд, рядом с которым был в пятницу задержан Мойсеенко, рассматривал дело об убийстве сотрудника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, курировавшего строительство СИЗО "Кресты". Помимо Мойсеенко, еще одним фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. Следствие полагало, что Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова, Садыков обратился за помощью к Захарову, который, по версии правоохранительных органов, передал ему пистолет.

До сегодняшнего дня Мойсеенко и Захаров находились под стражей. В пятницу присяжные огласили им оправдательный вердикт по делу Чернова, в связи с чем обоих выпустили из-под стражи в зале суда. На выходе из здания бывшего замначальника ГУ ФСИН снова задержали.