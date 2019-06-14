СК возбудил уголовное дело после массовой драки в Пензенской области

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после смерти одного из пострадавших в массовой драке в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"Расследуется уголовное дело по факту смерти мужчины 1985 года рождения (ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). По решению руководства следственного управления расследование поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области", - указано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, состоящая из руководства, следователей и криминалистов аппарата региональных управлений СК, МВД и ФСБ.

Ранее сообщалось, что в драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один впоследствии скончался в больнице. По данным УМВД, причиной стал бытовой конфликт.