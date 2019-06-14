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Жителям Чечни восстановили отключенное электроснабжение

Ранее без света остались более 21 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Специалисты восстановили отключенное электроснабжение в трех районах Чечни, где без света оставались более 21 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе "Чеченэнерго".

"Менее двух часов понадобилось специалистам оперативно-выездных бригад управляемого компанией "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго", чтобы восстановить энергоснабжение обесточенных потребителей части Грозненского, Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов Чеченской Республики", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что в трех районах Чечни из-за отключения воздушной линии электропередачи без света остались более 21 тыс. человек.

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