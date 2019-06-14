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Пожар на полигоне в Воронежской области потушен

Материальный ущерб объектам полигона не причинен

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на военном полигоне Погоново в Воронежской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Возгорание сухой травы на полигоне Погоново в Воронежской области полностью ликвидировано. Материальный ущерб объектам полигона не причинен", - отметили в ведомстве.

Как сообщали ранее в пресс-службе МЧС РФ, пожар на полигоне Погоново локализован на площади 3 гектара. Угрозы распространения на жилые постройки и строения не было, отмечали в пресс-службе.

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