Пожар на полигоне в Воронежской области потушен

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на военном полигоне Погоново в Воронежской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Возгорание сухой травы на полигоне Погоново в Воронежской области полностью ликвидировано. Материальный ущерб объектам полигона не причинен", - отметили в ведомстве.

Как сообщали ранее в пресс-службе МЧС РФ, пожар на полигоне Погоново локализован на площади 3 гектара. Угрозы распространения на жилые постройки и строения не было, отмечали в пресс-службе.