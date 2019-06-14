Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Как уточнил ТАСС его адвокат Александр Карабанов, следствие вменяет ему причинение ущерба на сумму $10 млн.

"Следователь предъявил Альберту Ашотовичу Худояну обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в виде похищения трех земельных участков", - сказал защитник.

По его словам, сумма причиненного ущерба следствие оценивает в $10 млн.