В Пензенской области перекрыли трассу М-5 в районе массовой драки

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Участок трассы М-5 "Урал" у села Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, временно перекрыт. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УГИБДД.

"В связи с перекрытием участка дороги на 650-м км федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал", организован объезд вышеуказанного участка с 617 км по 684 км. До восстановления движения рекомендуем воздержаться от продолжения движения и остановиться на местах для стоянок и площадках отдыха", - говорится в обращении УГИБДД к автомобилистам.

По данным, размещенным на сайте ФКУ "Поволжуправтодор" (подведомственно Росавтодору), 650-й км трассы находится у села Чемодановка. Ранее местные СМИ распространили видео, на котором видно, как участники сельского схода, где в пятницу обсуждалось произошедшее, вышли на трассу М-5, что затруднило проезд автомобилей.

В драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. По данным УМВД, причиной стал бытовой конфликт.