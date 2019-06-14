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Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км

Ситуация не представляет опасности для населения

МЕХИКО, 14 июня. /ТАСС/. Вулкан Попокатепетль близ столицы Мексики в пятницу произвел мощный выброс пепла и пара. Об этом сообщило в своем Twitter Национальное управление гражданской обороны латиноамериканской страны.

"Удалось оценить, что его (столба пепла - прим. ТАСС) высота достигла 5 км", - отмечается в записи. Ситуация не представляет опасности для населения, средний уровень угрозы, действующий в настоящее время в районе вулкана, изменен не был.

Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. Высота колосса, который в ясную погоду отлично виден из многих районов мегаполиса, достигает 5,42 км.

В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля, несмотря на рост его активности в текущем году.

 

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