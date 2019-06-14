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В Чечне проверяют ролик блогерши, стрелявшей из автомата в полицейской форме

Соответствующее поручение глава республиканского МВД Руслан Алханов дал сотрудникам службы собственной безопасности ведомства

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Глава МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов поручил провести проверку ролика блогерши из Северной Осетии, которая стреляла из оружия в полицейской форме предположительно на территории Чеченской Республики. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.

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В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором, предположительно на территории Чеченской Республики, жительница Республики Северная Осетия-Алания в форменной одежде сотрудника полиции производит выстрелы из огнестрельного оружия. Главой МВД по ЧР Русланом Алхановым дано поручение сотрудникам собственной безопасности ведомства провести проверку, по результатам которой полицейские, допустившие данное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел. В отношении М. Джикаевой сотрудниками полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. #Чечня #Грозный #МВДРоссии #МВДпоЧР #

Публикация от Официальный аккаунт МВД по ЧР (@95.mvd)

"Дано поручение сотрудникам собственной безопасности ведомства провести проверку, по результатам которой полицейские, допустившие данное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел. В отношении М. Джикаевой сотрудниками полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении. 

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РоссияСеверная ОсетияЧечня
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