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Массовая драка в Пензенской области

Около 1,5 тыс. человек участвовали в сельском сходе после драки под Пензой

На местном сходе обсуждалась ситуация, сложившаяся в селе после массовой драки

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек приняли участие в сельском сходе в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, в которой один человек погиб, четверо получили травмы. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев.

"По моей оценке, тысячи полторы было. В основном местные жители", - отметил он.

На местном сходе обсуждалась ситуация, сложившаяся в селе после массовой драки. По данным УМВД, конфликт произошел на бытовой почве.

"Сейчас ситуация нормализовалась, люди расходятся. Остаются полицейские, ОМОН. Мы будем в течение недели работать, я буду ежедневно вести прием граждан, выяснять все обстоятельства, чтобы нам полностью урегулировать ситуацию", - отметил Демичев.

Ранее сообщалось, что в драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Впоследствии один из них скончался в больнице. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Теги
РоссияМассовая драка в Пензенской области
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