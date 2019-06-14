СК выясняет обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила она.

По предварительным данным, легкомоторный самолет под управлением пилота 1953 года рождения совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево Солнечногорского района области. На борту также находилась женщина 1975 года рождения. Они оба доставлены в больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.