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Массовая драка в Пензенской области

Похороны погибшего после массовой драки под Пензой возьмут на себя власти района

Власти региона также окажут помощь семье погибшего

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Администрация Бессоновского района Пензенской области возьмет на себя расходы по организации похорон мужчины, который скончался в больнице после массовой драки в селе Чемодановка. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Вячеслав Демичев.

Массовая драка в Пензенской области

"Помощь будет полностью оказана, мы организуем похороны, поминальный стол", - отметил Демичев.

Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что власти региона также окажут помощь семье погибшего.

"Мы с губернатором [Иваном Белозерцевым] были у вдовы [мужчины], который погиб, сейчас едем к его матери", - добавил собеседник агентства.

В драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один скончался в больнице. По данным УМВД, причиной стал бытовой конфликт.

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РоссияПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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