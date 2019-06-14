Похороны погибшего после массовой драки под Пензой возьмут на себя власти района

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Администрация Бессоновского района Пензенской области возьмет на себя расходы по организации похорон мужчины, который скончался в больнице после массовой драки в селе Чемодановка. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Вячеслав Демичев.

"Помощь будет полностью оказана, мы организуем похороны, поминальный стол", - отметил Демичев.

Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что власти региона также окажут помощь семье погибшего.

"Мы с губернатором [Иваном Белозерцевым] были у вдовы [мужчины], который погиб, сейчас едем к его матери", - добавил собеседник агентства.

В драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один скончался в больнице. По данным УМВД, причиной стал бытовой конфликт.