Источник: полиция проводит профилактический рейд на Хохловской площади в центре Москвы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полиция задержала несколько человек в рамках профилактического рейда в центре Москвы на Хохловской площади, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его информации, среди задержанных оказался актер сериала "Универ" Андрей Гайдулян. "Молодой человек был задержан, но после профилактической беседы отпущен", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция Центрального административного округа проводит профилактические мероприятия и задержания на площади продолжаются. "Задержанные будут доставлены в отдел полиции для составления протоколов о нарушении административного кодекса", - сказал собеседник агентства, отметив, что задерживают людей за распитие алкоголя в общественном месте.

Хохловская площадь и парк "Яма" пользуются большой популярностью среди молодежи.