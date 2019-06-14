Капитан судна "ЯМК-0041" Новицкий выехал на Украину

АРМЯНСК /Республика Крым/, 14 июня. /ТАСС/. Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий, который в пятницу в Севастополе был осужден за браконьерство и был освобожден от наказания, вернулся на Украину в тот же день. Об этом передает корреспондент ТАСС с пункта погранпропуска на российско-украинской границе.

"Конечно, рад. Я не знал, каким будет решение, для меня полная неожиданность", - сказал Новицкий корреспондент ТАСС перед переходом границы.

В пятницу суд в Севастополе освободил от наказания осужденного за браконьерство капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого и снял ограничения на передвижение.

До оглашения приговора уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай выражал уверенность, что решение суда будет "милосердным", а после завершения процесса отметил, что права капитана "ЯМК-0041" не нарушались, его общению с родственниками сотрудники правоохранительных органов не препятствовали.

Как ранее сообщалось на сайте уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, суд прошел раньше намеченного срок "благодаря конструктивному взаимодействию с государственными органами".

Команда судна "ЯМК-0041" была задержана у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный вылов биоресурсов. Против капитана было возбуждено дело за незаконный промысел. Ранее крымский омбудсмен Людмила Лубина отмечала, что моряки были "брошены украинской властью", даже продуктовые наборы для украинских моряков собирали крымские предприниматели.

В конце октября по договоренности РФ и Украины семеро российских моряков задержанного раннее в Азовском море российского сейнера "Норд" были переданы российской стороне в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", - задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.