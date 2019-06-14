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СМИ: в Колумбии при обрушении стены дома погибли два человека

Еще четыре человека пострадали

БОГОТА, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в пятницу в результате обрушения стены дома в Боготе. Об этом сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, в доме шли ремонтные работы и внешняя стена по неустановленным причинам рухнула на улицу. Двое прохожих погибли на месте, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Все они были доставлены в ближайшие больницы.

Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать бригады спасателей и скорой помощи. Улица, на которой произошел инцидент, перекрыта.

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