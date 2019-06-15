Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой

ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в Пензенской области. Трое из них задержаны, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой СУ СК по региону.

"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, c этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении.

В Чемодановке организована круглосуточная телефонная линия, по которой будут приниматься вопросы граждан в связи со сложившейся ситуацией, говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области со ссылкой на губернатора Ивана Белозерцева. "Я буду находиться в селе столько, сколько потребуется для нормализации обстановки. Мы должны обеспечить безопасность всех граждан, другого пути у нас нет, но все разногласия должны решаться мирным путем", - цитирует пресс-служба Белозерцева.

В драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один умер в больнице. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Пензенской области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным УМВД, причиной стал бытовой конфликт. В пятницу около 1,5 тыс. человек приняли участие в сельском сходе в Чемодановке, где обсуждалась сложившаяся ситуация. На месте создан оперативный штаб по урегулированию ситуации, который возглавил глава региона.

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