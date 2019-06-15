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Массовая драка в Пензенской области

Дело в связи с массовой дракой под Пензой переквалифицировали на статью УК об убийстве

В результате происшествия один человек погиб, пятеро пострадали
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ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в связи с массовой дракой под Пензой, в результате которой один человек погиб, пятеро пострадали, переквалифицировано следователями на более тяжкие статьи - об убийстве и покушении на убийство группой лиц. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой СУ СК по Пензенской области.

"Уголовное дело переквалифицировано на п. п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений") и ч. 3 ст. 30 и п. п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений")", - указано в сообщении.

Теги
РоссияПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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