В результате наводнений на юге Китая погибли 19 человек

ТАСС, 15 июня. Число жертв вызванных сильными дождями наводнений в южной китайской провинции Гуандун возросло с 13 до 19. Как передает в субботу агентство "Синьхуа", еще трое жителей, по данным местных властей, считаются пропавшими без вести.

Наводнения в этом регионе нарушили нормальную жизнь свыше 357 тыс. человек., ущерб нанесен 47,6 тыс. га посевов. На место стихийного бедствия направлена специально сформированная группа для оказания чрезвычайной помощи.

От сильных ливней в настоящее время страдает целый ряд провинций на юге и востоке Китая. В Гуанси-Чжуанском автономном районе жертвами наводнений стали 17 человек. Тяжелая ситуация сложилась и в провинции Цзянси, где власти были вынуждены эвакуировать из затопленных районов свыше 130 тыс. жителей.