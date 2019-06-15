ABC: мужчину задержали за попытку перелезть через ограду Белого дома

ТАСС, 15 июня. Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке преодолеть ограду Белого дома, сообщает в ночь на субботу телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.

Инцидент произошел в 21:00 по местному времени (04:00 мск) к северо-западу от здания Министерства финансов США. Оно расположено в непосредственной близости от резиденции президента Дональда Трампа.

Сотрудники Секретной службы немедленно отреагировали на происшествие. Нарушивший порядок мужчина был задержан. Помимо незаконного проникновения на территорию Белого дома ему предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции. Личность задержанного пока не раскрывается.