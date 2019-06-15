Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Жуковском проведут эксперимент и полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Полет может быть сымитирован летчиками ГСС [АО "Гражданские самолеты Сухого"] в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет в точности повторит в небе заход на посадку, все действия экипажа в кабине по данным, зафиксированным самописцами. "Данные полета будут проанализированы и, возможно, помогут специалистам МАК и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы", - сказал он.

Вместе с тем, по информации источника, официальных просьб о реконструкции полета от госкомиссии по расследованию катастрофы пока не поступало.

"Тренажеры самолета SSJ также находятся в ЛИИ имени Громова на базе ГСС, и, вероятно, это будет комплекс мероприятий, которые прольют свет на действия экипажа и причины катастрофы", - сказал источник.

Ранее в Межгосударственном авиационном комитете заявили, что "по заданию комиссии разработчик самолета совместно со специалистами МАК проводит математическое моделирование полета с целью оценки соответствия характеристик самолета в аварийном полете характеристикам самолето-типа, а также возможного влияния внешних возмущений". Кроме того, "для оценки действий экипажа в аварийном полете комиссией планируется проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере (FFS)".