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На северо-востоке Москвы у пенсионера украли более 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Неизвестный обокрал пенсионера на Угличской улице на северо-востоке Москвы, забрав из его квартиры более 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель пресс-службы столичной полиции.

По его словам, в полицию обратился пенсионер 1958 года рождения, который рассказал, что неизвестный проник через окно в его квартиру на Угличской улице не позднее 14 июня. Вор "вынес оттуда сейф, в котором было 4,25 млн рублей", рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере ").

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