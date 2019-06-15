Пожар на строительном рынке в столице Бурятии полностью потушили

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на строительном рынке в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на территории строительного рынка на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошел пожар на площади 1,8 тыс. кв. м. Пожару присваивался четвертый, наивысший ранг сложности. К тушению привлекались пожарный поезд и вертолет Ми-8, всего было задействовано 150 человек и 40 единиц техники. Пострадавших нет.