Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК

ТАСС, 15 июня. Уголовное дело об убийстве в поселке Чемодановка Пензенской области передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом в субботу сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя Чемодановки в Главное следственное управление СК РФ", - сказала она. На место уже направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

По словам Петренко, глава СК потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов, которые игнорировали тревожные сигналы от местных жителей и не приняли мер по стабилизации обстановки. "Попустительство каждого ответственного лица получит жесткую правовую оценку", - отметила Петренко.

Драка в селе Чемодановка произошла в четверг. В результате погиб местный житель, еще четверо пострадали. По данным УМВД, причиной стал бытовой конфликт. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны.

В пятницу около 1,5 тыс. местных жителей приняли участие в сельском сходе в Чемодановке, на котором обсуждалась сложившаяся обстановка. На месте создан оперативный штаб по урегулированию ситуации, который возглавил глава региона.