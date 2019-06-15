СК установил всех участников драки под Пензой

ТАСС, 15 июня. Следователи установили всех участников драки, в которой погиб житель пензенского поселка Чемодановка. Об этом в субботу сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"К настоящему моменту в результате принятых следствием мер установлены все участники конфликта, устанавливаются их роли в произошедшем", - сказала она.

Три человека уже задержаны, принимаются меры к задержанию других фигурантов. "В ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения", - сказала Петренко.

Уголовное дело об убийстве передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов, которые игнорировали тревожные сигналы от местных жителей и не предприняли действий для стабилизации обстановки.

Драка в селе Чемодановка произошла в четверг. В результате погиб местный житель, еще четверо пострадали. По данным УМВД, причиной стал бытовой конфликт. В полицию доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны.

В пятницу около 1,5 тыс. местных жителей приняли участие в сельском сходе в Чемодановке, где обсуждалась сложившаяся ситуация. На месте создан оперативный штаб по урегулированию ситуации, который возглавил глава региона.