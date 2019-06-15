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МВД просит арестовать бизнесмена Худояна по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей

Обвиняемый вину не признает

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московская полиция просит Тверской районный суд отправить в СИЗО владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в хищении трех земельных участков у одной из компаний на сумму 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в суде.

"В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об избрании в отношении обвиняемого Худояна меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Худоян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие в рамках уголовного дела оценивает причиненный им ущерб в 2 млрд рублей. Вину бизнесмен не признает и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом компании ООО "Оптима Девелопмент", собственником которой он является.

Компания "Оптима Девелопмент", по данным адвоката Александра Карабанова, реализует на территории России высококлассные проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости, в настоящее время в ее управлении находятся более 230 000 кв. м недвижимости.

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Россия
Защита обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Худояна предлагает залог в 1 млрд рублей
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