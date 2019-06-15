Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"В 09:55 на 26-м км автодороги Парголово - Огоньки водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил касательное столкновение с автобусом маршрута 555 с последующим наездом на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал мужчина в возрасте около 30 лет, он получил нетяжелые травмы. В связи с инцидентом проводится проверка, уточнили в УГИБДД.