{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задевший полосу хвостом самолет вылетит из Краснодара в субботу вечером

Пассажиров, которые должны были вылетать этим бортом, направили в Москву другими рейсами

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Самолет Boeing 737-800, который при попытке посадки в Краснодаре задел хвостом взлетную полосу, вылетит в Москву в субботу вечером, сообщается на онлайн-табло аэропорта

Ранее сообщалось, что прилетевший из Москвы Boeing авиакомпании S7 при заходе на посадку задел хвостом полосу и ушел на второй круг.

Согласно данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь в обратном направлении в 05:15. В настоящее время вылет рейса назначен на 23:00.

По данным аэропорта, пассажиры, которые должны были вылетать этим бортом, направлены в Москву другими рейсами.

Теги
РоссияКраснодарский край
В генконсульстве сообщили, что двое граждан РФ получили ранения в ДТП в Анталье
Им была оказана необходимая медицинская помощь
Читать полностью