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Защита обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Худояна предлагает залог в 1 млрд рублей

Владелец компании "Оптима Девелопмент" заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Владелец компании "Оптима Девелопмент" Альберт Худоян, обвиняемый в хищении трех земельных участков у одной из компаний на сумму 2 млрд рублей, готов внести за себя залог в 1 млрд рублей в качестве меры пресечения, сообщил ТАСС его адвокат Александр Карабанов.

"Мой подзащитный категорически не согласен с обвинением и просит Тверской районный суд Москвы избрать ему альтернативную аресту меру пресечения в виде залога в размере 1 млрд рублей или домашнего ареста", - сказал защитник.

Тверской суд в субботу рассматривает ходатайство МВД об избрании бизнесмену меры пресечения в виде заключения под стражу. Худоян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие в рамках уголовного дела оценивает причиненный им ущерб в 2 млрд рублей. Вину бизнесмен не признает и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом компании ООО "Оптима Девелопмент", собственником которой он является.

Компания "Оптима Девелопмент", по данным адвоката Карабанова, реализует на территории России высококлассные проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости, в настоящее время в ее управлении находятся более 230 000 кв. м недвижимости.

Теги
Россия
МВД просит арестовать бизнесмена Худояна по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей
Обвиняемый вину не признает
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