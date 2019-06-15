Сотрудники центрального аппарата МВД на месте расследуют гибель жителя Чемодановки

ТАСС, 15 июня. Сотрудники центрального аппарата МВД РФ направлены в село Чемодановка под Пензой для расследования гибели местного жителя. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"По решению руководства МВД России группа сотрудников центрального аппарата направлена в село Чемодановка Пензенской области. В ходе выезда будут всесторонне изучены обстоятельства и причины, предшествовавшие конфликту, который привел к гибели местного жителя. Также получат правовую оценку действия руководителей, ответственных за организацию охраны общественного порядка и профилактику правонарушений. В случае установления вины должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказала она.

В драке в селе Чемодановка в четверг пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. По данным УМВД, причиной случившегося стал бытовой конфликт. Вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход, где обсуждалась сложившаяся ситуация.

В полицию доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.