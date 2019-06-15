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Женщина погибла в Петербурге в результате наезда экскаватора-погрузчика

Проводится проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Женщина погибла в результате наезда экскаватора-погрузчика в Петербурге. Об этом журналистам сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, водитель, управляя экскаватором-погрузчиком вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на женщину 1933 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - сообщили в ведомстве.

Инцидент, под данным УГИБДД, произошел 15 июня около 15:25 в Красногвардейском районе города на Ржевской площади. По факту происшествия проводится проверка.

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