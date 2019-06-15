Экс-замначальника ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти арестовали по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга в субботу заключил под стражу бывшего заместителя начальника Главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко по делу о получении взятки при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2", сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Мойсеенко", - сказали в пресс-службе, добавив, что ему предъявлено обвинение в получении взятки. Он арестован до 13 августа.

Сергей Мойсеенко был задержан в пятницу у здания Ленинградского областного суда после того, как присяжные вынесли ему оправдательный вердикт по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН.

Ранее сообщалось, что Колпинский суд Петербурга в марте приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего руководителя компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Эта компания была подрядчиком при строительстве следственного изолятора. Как установил суд, Хамхоков в 2010-2015 годах через посредников неоднократно передавал Мойсеенко взятки, сумма которых составила не менее 388 млн рублей, за покровительство своей фирме, которое выражалось в подписании без задержек актов выполненных работ, их оплате, выдаче авансов в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным госконтрактом.

Ленинградский областной суд рассматривал дело об убийстве сотрудника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, курировавшего строительство СИЗО "Кресты". Еще одним фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. Следствие полагало, что Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова, Садыков обратился за помощью к Захарову, который, по версии правоохранительных органов, передал ему пистолет.

Мойсеенко и Захаров находились под стражей. В пятницу присяжные огласили им оправдательный вердикт по делу Чернова, в связи с чем обоих выпустили из-под стражи в зале суда. На выходе из здания бывшего замначальника ГУ ФСИН снова задержали.