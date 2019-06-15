В ДТП с участием полицейского автомобиля в Болгарии погибли два человека

СОФИЯ, 15 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, три пострадали в ДТП с участием патрульного полицейского автомобиля в Болгарии. Как сообщает пресс-центр МВД, инцидент произошел в субботу около 12:30 часов (совпадает с мск) на пути София - Варна.

По предварительным данным, представленным пресс-центром МВД Болгарии, водитель легкового автомобиля потерял контроль над машиной и выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с патрульной машиной, в которой находились трое полицейских. Водитель легкового автомобиля, скончался по пути в больницу, а его пассажирка в лечебном заведении, полицейские с различными травмами госпитализированы.

Идет расследование обстоятельств происшествия.