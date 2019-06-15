Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.

"Постановлением Тверского суда Москвы отклонено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Худояна меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 14 августа", - сказал собеседник агентства.

В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.

Кроме того, как рассказал ТАСС адвокат Александр Карабанов, защитой для характеристики личности обвиняемого в суд была вызвана телеведущая Ксения Собчак, так как она несколько лет лично знает его как "порядочного человека, бизнесмена и мецената". "Среди десятка поручителей также должен был дать показания в суде чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян, однако суд отказал в их допросе, тем самым нарушив основной принцип состязательности процесса и право на защиту", - сказал защитник. Прокуратура ходатайство следствия поддержала в полном объеме.

Срок следствия по делу установлен до 14 августа, его расследует МВД. Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Следствие в рамках уголовного дела оценивает причиненный им ущерб в 2 млрд рублей. Вину бизнесмен не признает и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом компании ООО "Оптима Девелопмент", собственником которой он является.

Ранее Худоян возглавлял компанию "Оптима", которая специализировалась на табачной продукции. Компания "Оптима Девелопмент", по данным адвоката Карабанова, реализует на территории России высококлассные проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости, в настоящее время в ее управлении находятся более 230 тыс кв. м недвижимости.