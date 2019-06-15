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Открытое горение на крыше цеха ЦНИИмаш в Королеве ликвидировано

Источник в экстренных службах сообщил, что пострадавших в результате ЧП нет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше одного из цехов ЦНИИмаш в подмосковном Королеве, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Открытое горение ликвидировано в 20:02 мск, тушение пожара продолжается", - сказал собеседник агентства.

По его данным, никто не пострадал. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, основанный в 1946 году, является головным научным институтом Роскосмоса. В его структуру входит Центр управления полетами.

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Россия
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