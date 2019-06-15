Начальника территориального ФОМС в Карачаево-Черкесии ранили ножом

ЧЕРКЕССК, 15 июня. /ТАСС/. Неизвестный ударил ножом начальника территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Карачаево-Черкесии Айдемира Джанкезова, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Ночью с 14 на 15 июня Айдамир Джанкезов был доставлен в республиканскую больницу в Черкесске с ножевым ранением", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МВД по республике ТАСС сообщили о нападении на 48-летнего жителя города Усть-Джегута.

"Житель Усть-Джегуты доставлен в республиканскую больницу с ножевым ранением. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, лица, подозреваемого в данном преступлении, и [его] задержанию. Информация о пострадавшем не предоставляется, так как он находится в неконтактном состоянии, допросить его не представляется возможным", - сказали в пресс-службе.