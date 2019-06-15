Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожар в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП). Об этом сообщается в субботу на сайте Роскосмоса.

"Угроз функционированию ЦУП и собственности госкорпорации "Роскосмос" нет", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, возгорание было ликвидировано силами МЧС. Причины возгорания устанавливаются, добавили в Роскосмосе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пожарные ликвидировали открытое горение на крыше одного из цехов ЦНИИмаш. По его данным, никто не пострадал.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, основанный в 1946 году, является головным научным институтом Роскосмоса. В его структуру входит Центр управления полетами.