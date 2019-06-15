В Дагестане бизнесменов подозревают в махинациях при поставке масла в школы

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Ряд предпринимателей, в том числе директор компании "Махачкалапродукт", подозреваются в мошенничестве при поставке масла в детские сады и школы республики, ущерб оценивается в 71 млн рублей. Фигуранты дела отправлены под домашний арест, сообщил ТАСС в субботу источник в силовых структурах региона.

"В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при поставке сливочного масла в детские сады и школы республики в пятницу сотрудники УЭБиПК МВД по Дагестану совместно с сотрудниками республиканского УФСБ провели выемку в "Махачкалапродукте" и задержали директора компании и трех предпринимателей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, представители компании и индивидуальные предприниматели с 2016 по 2018 год ограничивали конкуренцию при получении госконтрактов на поставку сливочного масла и поставляли при этом более дешевый и менее качественный продукт.

"Фактически под видом сливочного масла они осуществляли поставки фальсифицированного продукта с наличием растительных жиров (пальмового масла), вредного для организма и значительно более дешевого по стоимости. Мошенники, фактически закупая продукт по цене 90 рублей за килограмм, реализовывали его для обеспечения питания детей муниципальных образовательных учреждений города Махачкалы по цене свыше 300 рублей за килограмм", - заявил источник.

Он уточнил, что Кировский районный суд Махачкалы избрал в качестве меры пресечения всем задержанным домашний арест, добавил источник.

Официальным комментарием от правоохранительных органов Дагестана и оперативным комментарием компании ТАСС пока не располагает.