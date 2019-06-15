В аэропорту Ньюарка авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Пассажирский авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси), он временно прекратил отправлять и принимать рейсы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу в Twitter Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

Инцидент имел место при приземлении самолета компании United Airlines, прибывшего из Денвера (штат Колорадо). В ФАУ не поступало информации о том, чтобы кто-то пострадал в связи с произошедшим. "Полеты приостановлены до тех пор, пока не уберут самолет", - отмечается в заявлении. Сотрудники ФАУ намерены провести расследование в связи с произошедшим.

В Twitter аэропорта также сообщается, что из-за происшествия он пока не принимает и не отправляет рейсы.