Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС, 15 июня. Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее полиция сообщалась о семи погибших и двух пострадавших.

"Сегодня в 20:26 на 59-м км автодороги Воронеж - Луганск в Хохольском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в направлении города Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen Transporter", - говорится в сообщении на сайте главка.

По данным полиции, среди пострадавших есть десятилетняя девочка.

"По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом", - добавили в ведомстве.

В новость внесены изменения (22:30 мск) - изменен заголовок, уточняется информация о погибших.