Роскосмос: горевшее в Королеве здание принадлежит коммерческой организации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожар в подмосковном Королеве произошел в субботу в здании коммерческой организации на прилегающей к Центральному научно-исследовательскому институту машиностроения (ЦНИИмаш) территории, уточнили в Роскосмосе.

Ранее в госкорпорации сообщали, что возгорание не создало угрозы работе российского Центра управления полетами (ЦУП, входит в состав ЦНИИмаш). По данным источника ТАСС в экстренных службах, горела крыша цеха. В результате инцидента никто не пострадал.

"В одном из зданий, находящихся на прилегающей территории ФГУП "ЦНИИмаш", принадлежащем коммерческой организации, произошло возгорание. Оно было ликвидировано силами МЧС", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, основанный в 1946 году, является головным научным институтом Роскосмоса.