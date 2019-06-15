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Роскосмос: горевшее в Королеве здание принадлежит коммерческой организации

В результате ЧП никто не пострадал

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожар в подмосковном Королеве произошел в субботу в здании коммерческой организации на прилегающей к Центральному научно-исследовательскому институту машиностроения (ЦНИИмаш) территории, уточнили в Роскосмосе.

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Ранее в госкорпорации сообщали, что возгорание не создало угрозы работе российского Центра управления полетами (ЦУП, входит в состав ЦНИИмаш). По данным источника ТАСС в экстренных службах, горела крыша цеха. В результате инцидента никто не пострадал.

"В одном из зданий, находящихся на прилегающей территории ФГУП "ЦНИИмаш", принадлежащем коммерческой организации, произошло возгорание. Оно было ликвидировано силами МЧС", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, основанный в 1946 году, является головным научным институтом Роскосмоса.

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