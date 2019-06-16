Свыше 40 пожаров на площади 6,2 тыс. га зарегистрировано в лесах регионов РФ

ТАСС, 16 июня. Крупные лесные пожары тушат в Иркутской области, Красноярском крае, на Камчатке и в Бурятии. Огнем охвачено более 6,2 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 16 июня 2019 года на территории РФ действовал 41 лесной пожар на площади 6254 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном релизе.

Порядка 3,6 тыс. га леса горит в Иркутской области, свыше 1,1 тыс. га - в Красноярском крае, около 700 га - на Камчатке, 640 га - в Бурятии. Лесные пожары также зарегистрированы в Забайкалье, Якутии, в Мурманской области и других регионах.

К борьбе с огнем привлечено более 1,3 тыс. человек, задействовано 180 единиц техники. На авиамониторинге находятся 45 воздушных судов, на тушении - 19 судов. В минувшие сутки было потушено 30 очагов на площади 317 га.

В труднодоступных и отдаленных местностях, по данным Авиалесоохраны на прошедшие сутки, действовало 72 лесных пожара на площади более 131,1 тыс. га. Работы по ним были прекращены, поскольку затраты на ликвидацию очагов превышают прогнозируемый вред. Около 88,7 тыс. га площади возгораний пришлось на Якутию, остальная площадь - на Забайкалье, Амурскую область и Красноярский край.

Режим ЧС из-за пожаров действует в одном районе Якутии, особый противопожарный режим введен в 40 регионах страны.