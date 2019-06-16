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В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный

Его задержали

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в субботу проник в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс. Об этом сообщил телеканал CBS.

Как он отмечает, мужчина, находясь в помещении, распылил пену из огнетушителя. После этого он попытался спрятаться. Во время инцидента ни Окасио-Корте, ни кого-либо из служащих в офисе не было.

Охрана здания оповестила о произошедшем сотрудников полиции. Они задержали мужчину на месте. Он направлен в больницу для проведения обследования. По предварительным данным, речь идет о молодом человеке, который страдает психическими расстройствами. Ему, вероятнее всего, будут предъявлены обвинения.

Окасио-Корте, которой сейчас 29 лет, в ноябре 2018 года на промежуточных выборах в США одержала победу над республиканцем Энтони Паппасом. Она стала самой молодой в истории страны женщиной, избранной членом нижней палаты Конгресса США.

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